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Стало известно, смотрел ли Путин открытие Олимпийских игр — 2024

Стало известно, смотрел ли Путин открытие Олимпийских игр — 2024
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Президент России Владимир Путин не смотрел открытие Олимпийских игр — 2024. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент не видел церемонии. И слава Богу», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

Напомним, организаторы церемонии открытия придумали постановку, похожую на «Тайную вечерю», в которой вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

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