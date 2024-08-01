Стало известно, смотрел ли Путин открытие Олимпийских игр — 2024

Президент России Владимир Путин не смотрел открытие Олимпийских игр — 2024. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент не видел церемонии. И слава Богу», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

Напомним, организаторы церемонии открытия придумали постановку, похожую на «Тайную вечерю», в которой вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.