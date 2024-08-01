Президент Франции Макрон опубликовал мем об Олимпиаде-2024 со Снуп Доггом

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в социальных сетях мем на тему Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция), использовав забавное фото известного американского рэпера Снуп Догга.

На снимке Снуп Догг, который находится в Париже и активно следит за Играми, сидит на трибуне с удивлённым выражением лица, придерживая свои солнцезащитные очки.

«Вот так мы все следим за Играми в Париже», — подписал пост Макрон.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.