Дмитрий Песков признался, что ему понравилась задумка церемонии открытия Олимпиады-2024

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился впечатлениями от церемонии открытия Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция), которая собрала неоднозначные отзывы.

«Онлайн я не смотрел. Я потом посмотрел выжимку на YouTube. Не знаю, МОК её делал или не МОК. Вот то, что я увидел в выжимке, как режиссёрская идея мне понравилась. Это действительно первый раз сделали весь город ареной для церемонии открытия. И сама по себе идея для меня показалась очень необычной и красивой. И исполнение по съёмкам, по красоте Парижа – всё было прекрасно. И можно было бы говорить, что это была хорошая церемония открытия. Если бы не эти ужасающие эксцессы, которые были заложены сценаристами. Ужасающие, отвратительнейшие. Они стали той огромной ложкой дёгтя, которые навсегда испортили эту бочку мёда», — сказал Песков в эфире радио «Комсомольская правда».