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Дзюдоисты Палтчик и Туробоев стали бронзовыми призёрами ОИ в категории до 100 кг

Дзюдоисты Палтчик и Туробоев стали бронзовыми призёрами ОИ в категории до 100 кг
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Представитель Израиля Петер Палтчик и узбекистанец Музаффарбек Туробоев стали бронзовыми призёрами Олимпийских игр — 2024 в категории до 100 кг.

Олимпиада 2024. Дзюдо
Мужчины. До 100 кг. За 3-е место
01 августа 2024, четверг. 18:18 МСК
Окончено

В схватке за третье место Петер Палтчик одолел Даниэля Эйха (Швейцария) (1:0). Музаффарбек Туробоев оказался сильнее Николоза Шеразадишвили из Испании (10:0).

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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