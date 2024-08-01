Дзюдоисты Палтчик и Туробоев стали бронзовыми призёрами ОИ в категории до 100 кг
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Представитель Израиля Петер Палтчик и узбекистанец Музаффарбек Туробоев стали бронзовыми призёрами Олимпийских игр — 2024 в категории до 100 кг.
В схватке за третье место Петер Палтчик одолел Даниэля Эйха (Швейцария) (1:0). Музаффарбек Туробоев оказался сильнее Николоза Шеразадишвили из Испании (10:0).
Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
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