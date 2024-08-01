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Стрелок из Турции стал звездой соцсетей после медали на ОИ-2024 из-за расслабленной позы

Стрелок из Турции стал звездой соцсетей после медали на ОИ-2024 из-за расслабленной позы
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51-летний стрелок из Турции Юсуф Дикеч неожиданно стал популярен в социальных сетях после выступления на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция), где завоевал серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в смешанных парах.

Интернет-общественности понравилось нетипичное отношение Дикеча к соревнованиям. Во время поединков бывший военный Юсуф не пользовался специальной экипировкой — линзами для улучшения точности и наушниками. Вместо этого спортсмен был в обычных очках для зрения и берушах. А из-за расслабленной позы с рукой в кармане и сурового взгляда в социальных сетях Дикеча начали называть «killer starter pack» (стартовый набор киллера) и сравнивать с Тони Сопрано (персонаж сериала HBO «Клан Сопрано»).

Фото: скришот из трансляции

Стоит отметить, что Париж – это пятая Олимпиада Дикеча. Ранее его лучшим результатом на подобном уровне было 13-е место на Играх-2012 в Лондоне (Великобритания).

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