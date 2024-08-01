32-летний итальянский байдарочник Джованни ди Дженнаро завоевал золото Олимпиады-2024

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32-летний итальянец Джованни ди Дженнаро завоевал золото Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) в гребном слаломе в классе «байдарка-одиночка». Серебро досталось представителю Франции Титуану Кастрику. Тройку призёров замкнул испанец Пау Эчанис.

Гребной Слалом. Олимпиада-2024, Париж. Байдарка-одиночка. Финал. Мужчины:

Джованни ди Дженнаро (Италия). Титуан Кастрик (Франция). Пау Эчанис (Испания).

Стоит отметить, что чемпион Олимпиады-2020 в Токио (Япония) чех Иржи Прскавец также принимал участие в парижских соревнованиях. В финале он занял лишь восьмое место.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.