Женская сборная Италии по волейболу обыграла Нидерланды во 2-м туре Олимпиады-2024

Сегодня, 1 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжается женский волейбольный турнир. В рамках группового этапа проходят матчи 2-го тура соревнований.

В группе С состоялась игра между национальными командами Италии и Нидерландами. Со счётом 3:0 (29:27, 25:18, 25:19) уверенную победу одержали итальянские волейболистки.

Всего в олимпийском женском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборные из трёх занявших в своих группах третьи места.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.