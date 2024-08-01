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Женская сборная Италии по волейболу обыграла Нидерланды во 2-м туре Олимпиады-2024

Женская сборная Италии по волейболу обыграла Нидерланды во 2-м туре Олимпиады-2024
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Сегодня, 1 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжается женский волейбольный турнир. В рамках группового этапа проходят матчи 2-го тура соревнований.

В группе С состоялась игра между национальными командами Италии и Нидерландами. Со счётом 3:0 (29:27, 25:18, 25:19) уверенную победу одержали итальянские волейболистки.

Олимпийские игры (ж) . Группа C. 2-й тур
01 августа 2024, четверг. 18:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Нидерланды
Италия: Лубьян, Камби, де Дженнаро, Орро, Бозетти, Данези, Силла, Эгону, Фар, Оморуйи, Антропова, Джованни
Нидерланды: Плак, Кноллема, Лохёйс, ван Ален, Бёйс, Бонгартс, Байенс, Яспер, Далдероп, Тиммерман, Ресинк, Дамбринк

Всего в олимпийском женском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборные из трёх занявших в своих группах третьи места.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

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