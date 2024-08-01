Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев стал олимпийским чемпионом в категории до 100 кг
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Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев стал олимпийским чемпионом в категории до 100 кг. В финальной схватке он одолел представителя Грузии Илью Суламанидзе.
Олимпиада 2024. Дзюдо
Мужчины. До 100 кг. Финал
01 августа 2024, четверг. 18:38 МСК
Окончено
1
Зелим Коцоев
Азербайджан
2
Илья Суламанидзе
Грузия
3
Петер Палтчик
Израиль
3
Музаффарбек Туробоев
Узбекистан
Ранее в схватке за третье место Петер Палтчик одолел Даниэля Эйха (Швейцария) (1:0), а Музаффарбек Туробоев оказался сильнее Николоза Шеразадишвили из Испании (10:0).
Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
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