Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев стал олимпийским чемпионом в категории до 100 кг

Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев стал олимпийским чемпионом в категории до 100 кг. В финальной схватке он одолел представителя Грузии Илью Суламанидзе.

Ранее в схватке за третье место Петер Палтчик одолел Даниэля Эйха (Швейцария) (1:0), а Музаффарбек Туробоев оказался сильнее Николоза Шеразадишвили из Испании (10:0).

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.