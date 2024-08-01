Итальянская дзюдоистка Алиса Белланди стала олимпийской чемпионкой в категории до 78 кг

Итальянская дзюдоистка Алиса Белланди стала чемпионкой Олимпийских игр 2024 года в Париже в категории до 78 кг. В финальной схватке она одолела представительницу Израиля Инбар Ланир.

Бронзовые награды завоевали Патриция Сампайо (Португалия), которая оказалась сильнее Рики Такаямы (Япония), и Ма Чжэньчжао (Китай), взявшая верх в поединке с Анной-Марией Вагнер (Германия).

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.