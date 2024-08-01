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Словенец Штерн — лучший бомбардир волейбольного турнира Олимпиады после двух туров

Словенец Штерн — лучший бомбардир волейбольного турнира Олимпиады после двух туров
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Диагональный сборной Словении Тончек Штерн — лучший бомбардир мужского волейбольного турнира Олимпиады-2024 после двух туров. На счету словенца 49 очков, при том что сборная Словении сыграла всего семь сетов. При этом в первой партии первого матча с Канадой (3:1) Штерн получил повреждение пальца и практически не играл в этом сете.

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Ближайшие преследователи Штерна отстают после двух матчей. Бразилец Дарлан Соуза набрал 42 очка, но его команда сыграла максимально возможные 10 сетов. У японца Юдзи Нисиды 41 очко в девяти сыгранных сетах.

После двух туров мужского турнира пять команд гарантировали себе путёвки в четвертьфинал — Франция, Словения, Италия, Польша и США. Все эти команды одержали по две победы.

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