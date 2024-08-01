Туомас Саммельвуо: с Россией на Олимпиаде волейбольный турнир был бы ещё сильнее

Экс-тренер мужской сборной России, а ныне наставник сборной Канады Туомас Саммельвуо прокомментировал два первых матча своей команды на Олимпиаде-2024.

«Некоторые говорят, что отбор сюда – уже чудо для нас. Но мы приехали не просто участвовать. Нам этого мало! И своей лучшей игры в Париже Канада еще не показала. Я не буду высчитывать шансы – у нас еще как минимум матч, и мы сделаем всё, чтобы показать себя там. Но будет тяжело – это сложнейший олимпийский турнир.

С Россией было бы ещё сложнее? О, ну конечно! О чём тут вообще говорить? Конечно, с российской сборной всем было бы куда тяжелее, а турнир бы стал ещё сильнее», — приводит слова Саммельвуо Sports.ru.

Сборная Канады под руководством финна уступила Словении (1:3) и Франции (0:3). Канадцев в заключительном матче против Сербии устроит только победа в трёх сетах при условии, что Аргентина победит Германию со счётом 3:0. В таком случае всё решит соотношение выигранных и проигранных мячей между Канадой и Аргентиной.