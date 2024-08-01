Болгарский олимпийский комитет выступил с заявлением о защите прав спортсменок

В болгарском олимпийском комитете (БОК) заявили, что готовы защищать права всех спортсменок, которые подвергаются риску получить повреждение в связи с участием в Олимпийских играх представителей противоположного пола.

«Мы твёрдо намерены защищать права не только болгарок, но и всех спортсменок, которым может быть нанесён вред в связи с участием представителей противоположного пола в соревнованиях. Кроме того, нас заботит здоровье спортсменок, ведь научно доказано, что мужские удары сильнее женских, что может привести к тяжёлым травмам», — указано в заявлении.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.