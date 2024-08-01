Японские фехтовальщицы стали бронзовыми призёрами ОИ в категории командная рапира
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Сегодня, 1 августа, женская сборная Японии по фехтованию стала обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр — 2024. В противостоянии за третье место японские фехтовальщицы оказались сильнее национальной команды Канады — 33:32.
Олимпиада 2024. Фехтование
Женщины. Командная рапира. За 3-е место. Канада — Япония
01 августа 2024, четверг. 20:10 МСК
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Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
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