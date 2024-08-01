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Байлз стала шестикратной олимпийской чемпионкой. До великого рекорда Латыниной три победы

Байлз стала шестикратной олимпийской чемпионкой. До великого рекорда Латыниной три победы
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27-летняя американская гимнастка Симона Байлз завоевала шестое олимпийское золото в карьере.

Это произошло на текущих Олимпийских играх в Париже (Франция). Байлз уверенно выиграла личное многоборье.

Спортивная гимнастика. Олимпиада-2024. Личное многоборье. Женщины. Финал:

  1. Симона Байлз (США) – 59,131 балла.
  2. Ребека Андраде (Бразилия) – 57,932.
  3. Суниса Ли (США) – 56,465.

Отметим, что в спортивной гимнастике рекордсменкой по количеству золотых олимпийских медалей в карьере является великая советская спортсменка Лариса Латынина. У неё девять титулов чемпионки Игр (это рекорд как у мужчин, так и женщин). Теоретически Байлз может повторить данное достижение, так как отобралась на каждый вид дисциплин на Играх в Париже.

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