Байлз стала шестикратной олимпийской чемпионкой. До великого рекорда Латыниной три победы

27-летняя американская гимнастка Симона Байлз завоевала шестое олимпийское золото в карьере.

Это произошло на текущих Олимпийских играх в Париже (Франция). Байлз уверенно выиграла личное многоборье.

Спортивная гимнастика. Олимпиада-2024. Личное многоборье. Женщины. Финал:

Симона Байлз (США) – 59,131 балла. Ребека Андраде (Бразилия) – 57,932. Суниса Ли (США) – 56,465.

Отметим, что в спортивной гимнастике рекордсменкой по количеству золотых олимпийских медалей в карьере является великая советская спортсменка Лариса Латынина. У неё девять титулов чемпионки Игр (это рекорд как у мужчин, так и женщин). Теоретически Байлз может повторить данное достижение, так как отобралась на каждый вид дисциплин на Играх в Париже.