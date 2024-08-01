Андреева и Шнайдер поздравляли друг друга, Тарпищев наблюдал с трибуны. Лучшие фото победы

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). В четвертьфинальном матче они уверенно обыграли чешский дуэт Барбора Крейчикова/Катержина Синякова. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5.

Матч продолжался 1 час 30 минут. В рамках встречи Мирра и Диана выполнили одну подачу навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми. Чешская пара подала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из восьми.

Лучшие кадры встречи — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В полуфинале олимпийского турнира российские теннисистки сыграют с победительницами матча Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина).