Канадка Саммер Макинтош стала олимпийской чемпионкой на 200 м баттерфляем
Поделиться
На Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) завершился финальный заплыв у женщин на дистанции 200 м на спине. Его победительницей стала канадская пловчиха Саммер Макинтош, показавшая результат 2.03,03.
Олимпиада 2024. Плавание
Женщины. 200 м баттерфляй. Финал
01 августа 2024, четверг. 21:30 МСК
Окончено
1
Саммер Макинтош
Канада
2:03.03
2
Реган Смит
США
+0.81
3
Чжан Юйфэй
Китай
+2.06
Серебряную медаль завоевала американка Реган Смит с результатом 2.03,84. Бронзовая награда — у представительницы Китая Чжан Юйфэй (2.05,09).
Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
Комментарии
- 1 августа 2024
-
22:52
-
22:44
-
22:43
-
22:43
-
22:21
-
22:16
-
22:06
-
21:55
-
21:55
-
21:53
-
21:45
-
21:42
-
21:40
-
21:31
-
21:02
-
20:58
-
20:57
-
20:56
-
20:54
-
20:46
-
20:40
-
20:38
-
20:38
-
20:26
-
20:23
-
20:19
-
20:19
-
20:10
-
19:59
-
19:54
-
19:53
-
19:46
-
19:42
-
19:42
-
19:41