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Канадка Саммер Макинтош стала олимпийской чемпионкой на 200 м баттерфляем

Канадка Саммер Макинтош стала олимпийской чемпионкой на 200 м баттерфляем
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На Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) завершился финальный заплыв у женщин на дистанции 200 м на спине. Его победительницей стала канадская пловчиха Саммер Макинтош, показавшая результат 2.03,03.

Олимпиада 2024. Плавание
Женщины. 200 м баттерфляй. Финал
01 августа 2024, четверг. 21:30 МСК
Окончено
1
Саммер Макинтош
Канада
2:03.03
2
Реган Смит
США
+0.81
3
Чжан Юйфэй
Китай
+2.06

Серебряную медаль завоевала американка Реган Смит с результатом 2.03,84. Бронзовая награда — у представительницы Китая Чжан Юйфэй (2.05,09).

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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