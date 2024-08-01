Канадка Саммер Макинтош стала олимпийской чемпионкой на 200 м баттерфляем

На Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) завершился финальный заплыв у женщин на дистанции 200 м на спине. Его победительницей стала канадская пловчиха Саммер Макинтош, показавшая результат 2.03,03.

Серебряную медаль завоевала американка Реган Смит с результатом 2.03,84. Бронзовая награда — у представительницы Китая Чжан Юйфэй (2.05,09).

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.