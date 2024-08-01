Венгерский пловец Кош выиграл золото ОИ-2024 на дистанции 200 м на спине. Митюков стал 3-м
Поделиться
На Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) завершился финальный заплыв у мужчин на дистанции 200 м на спине. Его победителем стал действующий чемпион мира на данной дистанции 21-летний венгр Хуберт Кош. Серебро соревнований завоевал многократный чемпион Европы грек Апостолос Христу. Тройку призёров замкнул представитель Швейцарии Роман Митюков.
Олимпиада 2024. Плавание
Мужчины. 200 м на спине. Финал
01 августа 2024, четверг. 21:38 МСК
Окончено
1
Хуберт Кош
Венгрия
1:54.26
2
Апостолос Христу
Греция
+0.56
3
Роман Митюков
Швейцария
+0.59
Олимпиада-2024, Париж. Плавание. 200 м на спине. Мужчины. Финальный заплыв:
1. Хуберт Кош (Венгрия) – 1.54, 26.
2. Апостолос Христу (Греция) – 1.54,82.
3. Роман Митюков (Швейцария) – 1.54,85.
Стоит отметить, что олимпийский рекорд на данной дистанции принадлежит россиянину Евгению Рылову (1.53,27). На Играх-2020 в Токио (Япония) Рылов завоевал золото.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 августа 2024
-
22:52
-
22:44
-
22:43
-
22:43
-
22:21
-
22:16
-
22:06
-
21:55
-
21:55
-
21:53
-
21:45
-
21:42
-
21:40
-
21:31
-
21:02
-
20:58
-
20:57
-
20:56
-
20:54
-
20:46
-
20:40
-
20:38
-
20:38
-
20:26
-
20:23
-
20:19
-
20:19
-
20:10
-
19:59
-
19:54
-
19:53
-
19:46
-
19:42
-
19:42
-
19:41