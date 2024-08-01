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Венгерский пловец Кош выиграл золото ОИ-2024 на дистанции 200 м на спине. Митюков стал 3-м

Венгерский пловец Кош выиграл золото ОИ-2024 на дистанции 200 м на спине. Митюков стал 3-м
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На Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) завершился финальный заплыв у мужчин на дистанции 200 м на спине. Его победителем стал действующий чемпион мира на данной дистанции 21-летний венгр Хуберт Кош. Серебро соревнований завоевал многократный чемпион Европы грек Апостолос Христу. Тройку призёров замкнул представитель Швейцарии Роман Митюков.

Олимпиада 2024. Плавание
Мужчины. 200 м на спине. Финал
01 августа 2024, четверг. 21:38 МСК
Окончено
1
Хуберт Кош
Венгрия
1:54.26
2
Апостолос Христу
Греция
+0.56
3
Роман Митюков
Швейцария
+0.59

Олимпиада-2024, Париж. Плавание. 200 м на спине. Мужчины. Финальный заплыв:

1. Хуберт Кош (Венгрия) – 1.54, 26.
2. Апостолос Христу (Греция) – 1.54,82.
3. Роман Митюков (Швейцария) – 1.54,85.

Стоит отметить, что олимпийский рекорд на данной дистанции принадлежит россиянину Евгению Рылову (1.53,27). На Играх-2020 в Токио (Япония) Рылов завоевал золото.

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