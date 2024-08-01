Венгерский пловец Кош выиграл золото ОИ-2024 на дистанции 200 м на спине. Митюков стал 3-м

На Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) завершился финальный заплыв у мужчин на дистанции 200 м на спине. Его победителем стал действующий чемпион мира на данной дистанции 21-летний венгр Хуберт Кош. Серебро соревнований завоевал многократный чемпион Европы грек Апостолос Христу. Тройку призёров замкнул представитель Швейцарии Роман Митюков.

Олимпиада-2024, Париж. Плавание. 200 м на спине. Мужчины. Финальный заплыв:

1. Хуберт Кош (Венгрия) – 1.54, 26.

2. Апостолос Христу (Греция) – 1.54,82.

3. Роман Митюков (Швейцария) – 1.54,85.

Стоит отметить, что олимпийский рекорд на данной дистанции принадлежит россиянину Евгению Рылову (1.53,27). На Играх-2020 в Токио (Япония) Рылов завоевал золото.