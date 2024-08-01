Американка Дугласс завоевала золото ОИ-2024 на дистанции 200 м брассом, Смит стала 2-й
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На Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) завершился финальный заплыв у женщин на дистанции 200 м брассом. Его победительницей с результатом 2.19,24 стала американская пловчиха Кейт Дугласс. Второй финишировала представительница ЮАР Татьяна Смит, которая выиграла аналогичную дистанцию на Играх-2020 в Токио (Япония). Тройку призёров замкнула Тес Схаутен из Нидерландов.
Олимпиада 2024. Плавание
Женщины. 200 м брасс. Финал
01 августа 2024, четверг. 22:11 МСК
Окончено
1
Кейт Дугласс
США
2:19.24
2
Татьяна Смит
ЮАР
+0.36
3
Тес Схаутен
Нидерланды
+1.81
Олимпиада-2024, Париж. Плавание. 200 м брассом. Женщины. Финальный заплыв:
1. Кейт Дугласс (США) — 2.19,24.
2. Татьяна Смит (ЮАР) — 2.19,60.
3. Тес Схаутен (Нидерланды) — 2:21.05.
Стоит отметить, что рекордсменкой мира на дистанции 200 м брассом является российская пловчиха Евгения Чикунова (2.17,55).
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