Чикунова получит ещё 2 млн рублей. На КР она проплыла 200 м брассом быстрее чемпионки ОИ

Российская пловчиха Евгения Чикунова должна получить ещё 2 млн рублей от Всероссийской федерации плавания (ВФП) за то, что проплыла дистанцию 200 м брассом быстрее олимпийской чемпионки 2024 года.

Сегодня, 1 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) эту дистанцию с результатом 2.19,24 выиграла американская пловчиха Кейт Дугласс. У Чикуновой же на аналогичной дистанции в финале Кубка России время составило 2.18,98.

Ранее, 29 июля, в Париже состоялся финальный заплыв на дистанции 100 м брассом, его чемпионка Татьяна Смит из ЮАР также проплыла финал медленнее Чикуновой. Таким образом, Евгения в общей сложности должна получить от ВФП 4 млн рублей.

Напомним, перед финалом Кубка России, который завершился в Екатеринбурге, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников объявил, что спортсмены, которые покажут результат выше или равный результатам чемпионов Парижа на аналогичных дистанциях, получат по 2 млн рублей от федерации.