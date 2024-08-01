Дзюдо, Олимпиада-2024: результаты соревнований 1 августа
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Сегодня, 1 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) завершились соревнования по дзюдо в весовых категориях до 100 кг среди мужчин и до 78 кг среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Дзюдо, мужчины, весовая категория до 100 кг:
1. Зелим Коцоев (Азербайджан)
2. Илья Суламанидзе (Грузия)
3. Петер Палтчик (Израиль), Музаффарбек Туробоев (Узбекистан).
Олимпиада 2024. Дзюдо
Мужчины. До 100 кг. Финал
01 августа 2024, четверг. 18:38 МСК
Окончено
1
Зелим Коцоев
Азербайджан
2
Илья Суламанидзе
Грузия
3
Петер Палтчик
Израиль
3
Музаффарбек Туробоев
Узбекистан
Дзюдо, женщины, весовая категория до 78 кг:
1. Аличе Белланди (Италия)
2. Инбар Ланир (Израиль)
3. Ма Чжэньчжао (Китай), Патрисия Сампайу (Португалия).
Олимпиада 2024. Дзюдо
Женщины. До 78 кг. Финал
01 августа 2024, четверг. 19:09 МСК
Окончено
1
Аличе Белланди
Италия
2
Инбар Ланир
Израиль
3
Ма Чжэньчжао
Китай
3
Патрисия Сампайу
Португалия
Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Из них один — представитель водных видов спорта.
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