Дзюдо, Олимпиада-2024: результаты соревнований 1 августа

Сегодня, 1 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) завершились соревнования по дзюдо в весовых категориях до 100 кг среди мужчин и до 78 кг среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Дзюдо, мужчины, весовая категория до 100 кг:

1. Зелим Коцоев (Азербайджан)

2. Илья Суламанидзе (Грузия)

3. Петер Палтчик (Израиль), Музаффарбек Туробоев (Узбекистан).

Дзюдо, женщины, весовая категория до 78 кг:

1. Аличе Белланди (Италия)

2. Инбар Ланир (Израиль)

3. Ма Чжэньчжао (Китай), Патрисия Сампайу (Португалия).

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Из них один — представитель водных видов спорта.