Женская сборная США стала чемпионом Олимпиады-2024 в категории командная рапира

Сегодня, 1 августа, сборная США по фехтованию стала чемпионом Олимпийских игр — 2024. В финале соревнований американские спортсменки обыграли команду Италии. Встреча завершилась со счётом 45:39.

Третье место у команды Японии. Сегодня японские фехтовальщицы оказались сильнее национальной команды Канады — 33:32.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.