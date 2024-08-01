Женская сборная США стала чемпионом Олимпиады-2024 в категории командная рапира
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Сегодня, 1 августа, сборная США по фехтованию стала чемпионом Олимпийских игр — 2024. В финале соревнований американские спортсменки обыграли команду Италии. Встреча завершилась со счётом 45:39.
Олимпиада 2024. Фехтование
Женщины. Командная рапира. Финал. Италия — США
01 августа 2024, четверг. 21:30 МСК
Окончено
1
США
2
Италия
3
Япония
Третье место у команды Японии. Сегодня японские фехтовальщицы оказались сильнее национальной команды Канады — 33:32.
Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
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