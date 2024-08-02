Фехтование, Олимпиада-2024 в Париже: результаты соревнований 1 августа

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже проходят летние Олимпийские игры — 2024.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом соревнований по фехтованию на 1 августа, в которых был разыгран очередной комплект наград.

Олимпиада-2024. Фехтование, результаты 1 августа:

Матч за 3-е место: Япония — Канада — 33:32.

Финал: США — Италия — 45:39.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.