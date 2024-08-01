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Французские волейболистки разгромно проиграли Китаю во 2-м туре Олимпиады-2024

Французские волейболистки разгромно проиграли Китаю во 2-м туре Олимпиады-2024
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Сегодня, 1 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжается женский волейбольный турнир. В рамках группового этапа проходят матчи 2-го тура соревнований.

В группе А состоялась игра между национальными командами Франции и Китая. Со счётом 3:0 (25:18, 25:16, 25:19) уверенную победу одержали волейболистки из Китая.

Олимпийские игры (ж) . Группа A. 2-й тур
01 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 3
Китай
Франция: Казот, Жардино, Боер, Ндье, Стоилькович, Жикёйль, Сильвес, Олинга-Андела, Респо, Ротар, Ба, Желин
Китай: Юань, Чжу, Линьюй, И, Сянюй, Юаньюань, Чаннин, Инин, Исинь, Ся, Мэнцзе, Мэнцзе

Всего в олимпийском женском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборные из трёх занявших в своих группах третьи места.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

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