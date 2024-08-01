Австралийские пловчихи выиграли эстафету 4x200 м вольным стилем, установив рекорд ОИ
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Женская сборная Австралии по плаванию завоевала золото Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) в эстафете 4x200 м вольным стилем. Австралийки преодолели дистанцию за 7.38,08. Этот результат побил предыдущий олимпийский рекорд, установленный китаянками в Токио-2020 (7.40,33).
Олимпиада 2024. Плавание
Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Финал
01 августа 2024, четверг. 23:03 МСК
Окончено
1
Австралия
7:38.08
2
США
+2.78
3
Китай
+4.26
Олимпиада-2024, Париж. Плавание. Эстафета. 4x200 м вольным стилем. Женщины. Финальный заплыв:
- Австралия - 7.38,08.
- США — 7.40,86.
- Китай — 7.42,34.
- Канада — 7.46,05.
- Великобритания — 7.48,23.
- Венгрия — 7.50,52.
Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях участвуют 15 спортсменов из России. Им строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.
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