Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Австралийские пловчихи выиграли эстафету 4x200 м вольным стилем, установив рекорд ОИ

Австралийские пловчихи выиграли эстафету 4x200 м вольным стилем, установив рекорд ОИ
Комментарии

Женская сборная Австралии по плаванию завоевала золото Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) в эстафете 4x200 м вольным стилем. Австралийки преодолели дистанцию за 7.38,08. Этот результат побил предыдущий олимпийский рекорд, установленный китаянками в Токио-2020 (7.40,33).

Олимпиада 2024. Плавание
Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Финал
01 августа 2024, четверг. 23:03 МСК
Окончено
1
Австралия
7:38.08
2
США
+2.78
3
Китай
+4.26

Олимпиада-2024, Париж. Плавание. Эстафета. 4x200 м вольным стилем. Женщины. Финальный заплыв:

  1. Австралия - 7.38,08.
  2. США — 7.40,86.
  3. Китай — 7.42,34.
  4. Канада — 7.46,05.
  5. Великобритания — 7.48,23.
  6. Венгрия — 7.50,52.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях участвуют 15 спортсменов из России. Им строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android