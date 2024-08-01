Австралийские пловчихи выиграли эстафету 4x200 м вольным стилем, установив рекорд ОИ

Женская сборная Австралии по плаванию завоевала золото Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) в эстафете 4x200 м вольным стилем. Австралийки преодолели дистанцию за 7.38,08. Этот результат побил предыдущий олимпийский рекорд, установленный китаянками в Токио-2020 (7.40,33).

Олимпиада-2024, Париж. Плавание. Эстафета. 4x200 м вольным стилем. Женщины. Финальный заплыв:

Австралия - 7.38,08. США — 7.40,86. Китай — 7.42,34. Канада — 7.46,05. Великобритания — 7.48,23. Венгрия — 7.50,52.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях участвуют 15 спортсменов из России. Им строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.