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Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 1 августа, таблица

Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 1 августа, таблица
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Завершился седьмой соревновательный день летних Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). 1 августа было разыграно 16 комплектов медалей в восьми видах спорта (лёгкая атлетика, стрельба, академическая гребля, дзюдо, гребной слалом, спортивная гимнастика, фехтование, плавание).

По итогам соревнований сборная Китая сохранила лидерство в медальном зачёте Игр, в её активе 24 медали (11 золотых, семь серебряных и шесть бронзовых). На второй строчке располагается команда США, в активе которой 37 медалей: девять золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых. Тройку лучших замыкает Франция (27 медалей: восемь золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом на 1 августа 2024 года.

Медальный зачёт Олимпиады-2024
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