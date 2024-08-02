Губерниев — о Чикуновой: лишилась титула двукратной олимпийской чемпионки

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлении российской пловчихи Евгении Чикуновой в финале Кубка России.

«Чикунова, без сомнения, выдающаяся брассистка современности!!! С учётом результата соперниц в Париже на 100 и 200 метров брассом, Евгения лишилась титула двукратной олимпийской чемпионки!!! Но это выбор Чикуновой, и я не верю, что она не жалеет об этом!!! Но это её решение и её жизнь!!! Буду искренне желать Чикуновой попасть на Игры-2028 в Лос-Анджелес и победить!!! А я прокомментирую!!!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Вчера, 1 августа, Чикунова проплыла дистанцию 200 м брассом быстрее олимпийской чемпионки 2024 года.

Ранее, 29 июля, в Париже состоялся финальный заплыв на дистанции 100 м брассом, его чемпионка Татьяна Смит из ЮАР также проплыла финал медленнее Чикуновой. Таким образом, Евгения в общей сложности должна получить от ВФП 4 млн рублей.