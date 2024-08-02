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Гандбол, женщины, Олимпиада-2024: результаты матчей 4-го тура групповой стадии 1 августа

Гандбол, женщины, Олимпиада-2024: результаты матчей 4-го тура групповой стадии 1 августа
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В четверг, 1 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже прошли матчи женского гандбольного турнира.

Олимпиада-2024. Гандбол, женщины. Результаты матчей 1 августа

Группа А

Норвегия — Словения — 29:22;

Швеция — Южная Корея — 27:21;

Дания — Германия — 28:27.

Группа В

Нидерланды — Бразилия — 31:24;

Венгрия — Испания — 27:24;

Франция — Ангола — 38:24.

Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.

Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.

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