Гандбол, женщины, Олимпиада-2024: результаты матчей 4-го тура групповой стадии 1 августа

В четверг, 1 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже прошли матчи женского гандбольного турнира.
Олимпиада-2024. Гандбол, женщины. Результаты матчей 1 августа
Группа А
Норвегия — Словения — 29:22;
Швеция — Южная Корея — 27:21;
Дания — Германия — 28:27.
Группа В
Нидерланды — Бразилия — 31:24;
Венгрия — Испания — 27:24;
Франция — Ангола — 38:24.
Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.
Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.