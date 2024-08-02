Волейбол, Олимпиада-2024: результаты матчей среди женщин 1 августа

1 августа состоялся очередной игровой день женского волейбольного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Волейбол. Олимпиада-2024. 2-й тур:

Турция — Доминиканская Республика — 3:1 (21:25, 25:18, 25:22, 25:15);

Бразилия — Япония — 3:0 (25:20, 25:17, 25:18);

Италия — Нидерланды — 3:0 (29:27, 25:18, 25:19);

Китай — Франция — 3:0 (25:18, 25:16, 25:19).

Всего в олимпийском женском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборные из трёх занявших в своих группах третьи места.

Стоит отметить, что на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) у женщин победу одержала сборная США, серебро завоевала Бразилия, бронзу — Сербия.