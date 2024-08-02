Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги шестого дня, 1 августа

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1 августа на летней Олимпиаде — 2024 в Париже участники разыграли очередной комплект медалей в следующих видах спорта.

Академическая гребля. Женщины. Двойка парная.

Новая Зеландия Румыния Великобритания

Академическая гребля. Женщины. Четвёрка

Нидерланды Великобритания Новая Зеландия

Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная

Румыния Нидерланды Ирландия

Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка

США Новая Зеландия Великобритания

Дзюдо. Женщины. 78 кг

Элис Белланди (Италия) Инбар Ланир (Израиль) Патрисия Сампайю (Португалия) и Ма Чжэньчжао (Китай)

Дзюдо. Мужчины. 100 кг

Зелим Коцоев (Азербайджан) Илия Суламанидзе (Грузия) Петер Пальчик (Израиль) и Муззафарбек Туробоев (Узбекистан)

Легкая атлетика. Мужчины. Спортивная ходьба. 20 км

Брайан Даниэль Пинтадо (Эквадор) Кайо Бонфим (Бразилия) Альваро Мартин (Испания)

Легкая атлетика. Женщины. Спортивная ходьба. 20 км

Ян Цзяюй (Китай) Мария Перес (Испания) Джемима Монтаг (Австралия)

Плавание. Женщины. Баттерфляй. 200 м

Саммер Макинтош (Канада) Реган Смит (США) Чжан Юйфэй (Китай)

Плавание. Женщины. Брасс. 200 м

Кейт Дагласс (США) Татьяна Смит (ЮАР) Тес Схаутен (Нидерланды)

Плавание. Женщины. Вольный стиль. Эстафета. 4x200 м

Австралия США Китай

Плавание. Мужчины. Спина. 200 м

Хуберт Кош (Венгрия) Апостолос Христу (Греция) Роман Митюков (Швейцария)

Спортивная гимнастика. Женщины. Многоборье

Симона Байлз (США) Ребека Андраде (Бразилия) Суниса Ли (США)

Стрельба пулевая. Мужчины. Винтовка с трёх позиций. 50 м

Лю Юйкунь (Китай) Сергей Кулиш (Украина) Свапнил Кусале (Индия)

Фехтование. Женщины. Рапира. Командное первенство

США Италия Япония

Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка

Джованни Ди Дженнаро (Италия) Титуал Кастрик (Франция) Пау Эчанис (Испания)

Отмечается, что 1 августа должны были пройти соревнования по парусному спорту в дисциплине скифф, но они были перенесены.

Успехи российских теннисисток на Олимпиаде: