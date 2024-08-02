Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги шестого дня, 1 августа

1 августа на летней Олимпиаде — 2024 в Париже участники разыграли очередной комплект медалей в следующих видах спорта.
Академическая гребля. Женщины. Двойка парная.
- Новая Зеландия
- Румыния
- Великобритания
Академическая гребля. Женщины. Четвёрка
- Нидерланды
- Великобритания
- Новая Зеландия
Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная
- Румыния
- Нидерланды
- Ирландия
Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка
- США
- Новая Зеландия
- Великобритания
Дзюдо. Женщины. 78 кг
- Элис Белланди (Италия)
- Инбар Ланир (Израиль)
- Патрисия Сампайю (Португалия) и Ма Чжэньчжао (Китай)
Дзюдо. Мужчины. 100 кг
- Зелим Коцоев (Азербайджан)
- Илия Суламанидзе (Грузия)
- Петер Пальчик (Израиль) и Муззафарбек Туробоев (Узбекистан)
Легкая атлетика. Мужчины. Спортивная ходьба. 20 км
- Брайан Даниэль Пинтадо (Эквадор)
- Кайо Бонфим (Бразилия)
- Альваро Мартин (Испания)
Легкая атлетика. Женщины. Спортивная ходьба. 20 км
- Ян Цзяюй (Китай)
- Мария Перес (Испания)
- Джемима Монтаг (Австралия)
Плавание. Женщины. Баттерфляй. 200 м
- Саммер Макинтош (Канада)
- Реган Смит (США)
- Чжан Юйфэй (Китай)
Плавание. Женщины. Брасс. 200 м
- Кейт Дагласс (США)
- Татьяна Смит (ЮАР)
- Тес Схаутен (Нидерланды)
Плавание. Женщины. Вольный стиль. Эстафета. 4x200 м
- Австралия
- США
- Китай
Плавание. Мужчины. Спина. 200 м
- Хуберт Кош (Венгрия)
- Апостолос Христу (Греция)
- Роман Митюков (Швейцария)
Спортивная гимнастика. Женщины. Многоборье
- Симона Байлз (США)
- Ребека Андраде (Бразилия)
- Суниса Ли (США)
Стрельба пулевая. Мужчины. Винтовка с трёх позиций. 50 м
- Лю Юйкунь (Китай)
- Сергей Кулиш (Украина)
- Свапнил Кусале (Индия)
Фехтование. Женщины. Рапира. Командное первенство
- США
- Италия
- Япония
Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка
- Джованни Ди Дженнаро (Италия)
- Титуал Кастрик (Франция)
- Пау Эчанис (Испания)
Отмечается, что 1 августа должны были пройти соревнования по парусному спорту в дисциплине скифф, но они были перенесены.
Успехи российских теннисисток на Олимпиаде: