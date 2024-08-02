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Водное поло, мужчины, Олимпиада-2024: результаты матчей 1 августа

Водное поло, мужчины, Олимпиада-2024: результаты матчей 1 августа
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1 августа завершились матчи водного поло на Олимпийских играх в Париже. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Венгрия – Япония – 17:10

Хорватия – Румыния – 11:8

Италия – Черногория – 11:9

Австралия – Франция – 9:8

Испания – Сербия – 15:11

Греция – США – 13:11

На олимпийском турнире по водному поло восемь сборных разбиты на две подгруппы. Четвертьфинальные пары будут составлены в соответствии с местами, занятыми в группе.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.

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