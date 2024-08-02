Водное поло, мужчины, Олимпиада-2024: результаты матчей 1 августа

1 августа завершились матчи водного поло на Олимпийских играх в Париже. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Венгрия – Япония – 17:10
Хорватия – Румыния – 11:8
Италия – Черногория – 11:9
Австралия – Франция – 9:8
Испания – Сербия – 15:11
Греция – США – 13:11
На олимпийском турнире по водному поло восемь сборных разбиты на две подгруппы. Четвертьфинальные пары будут составлены в соответствии с местами, занятыми в группе.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.
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