Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей полуфинала среди женщин 1 августа

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1 августа состоялся очередной игровой день женского теннисного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей среди женщин.

Теннис. Олимпиада-2024. Женщины. Одиночный разряд. Полуфинал:

Чжэн Циньвэнь (Китай, 6) — Ига Свёнтек (Польша, 1) — 6:2, 7:5;

Донна Векич (Хорватия, 13) — Анна Шмидлова (Словакия) — 6:4, 6:0.

Таким образом, в матче за бронзу встретятся польская теннисистка Свёнтек и Шмидлова из Словакии. Золотую медаль, в свою очередь, разыграют хорватка Векич и китаянка Циньвэнь.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Успехи российских теннисисток на Олимпиаде: