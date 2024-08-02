Рублёв отреагировал на скандал в боксе на Олимпиаде в Париже

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв опубликовал пост на своей странице в социальных сетях, где раскритиковал скандальный бой с участием спортсменки с повышенным тестостероном в женском боксе на Олимпиаде в Париже.

«Люди борются против всех видов насилия: против домашнего насилия, против насилия по отношению к женщине, против детского насилия… С самого детства меня учили защищать женщин. Неважно, в какой ситуации находится женщина, для мужчины нет ничего хуже, чем причинить ей физическую боль.

Если бы мужчина идентифицировал себя как ребёнка, разве его пустили бы на детский турнир по боксу? Этого я никогда не пойму. Мне очень жаль итальянскую спортсменку, которая долго готовилась к этим соревнованиям...» – написал Рублёв на своей странице в социальной сети.

Напомним, алжирская спортсменка Иман Хелиф принимает участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ранее на стадии 1/8 финала она встречалась с представительницей Италии Анджелой Карини. Бой завершился через 46 секунд после его начала. Карини отказалась продолжать противостояние и покинула ринг в слезах. В результате победа досталась Иман.

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