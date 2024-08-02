Итальянский пловец раскритиковал условия проживания в Олимпийской деревне

Итальянский пловец Томас Чеккон раскритиковал условия проживания в Олимпийской деревне.

«В деревне нет кондиционера, жарко, кормят плохо. Многие спортсмены съезжают по этой причине. Вот мы плохо едим, то дождь, то жара, то холод, плохо спим и плохо едим. И бассейн медленный. Всё это вызывает лёгкую усталость и может оказать влияние. Это не алиби, это чистая хроника того, что, возможно, не всем известно. Токио был организован лучше, но японцев в этом обыграть сложно. Даже столовая и еда были организованы лучше», — приводит слова Чеккона La Repubblica.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

Веснина показала номер в Олимпийской деревне ОИ-2024: