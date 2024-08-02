21-я ракетка мира 28-летняя хорватская теннисистка Донна Векич установила национальное достижение на Олимпийских играх, выйдя в финал одиночного теннисного турнира. Об этом сообщает OptaAce в социальной сети X (ранее Twitter).
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По информации источника, Векич станет первой хорватской теннисисткой в истории, завоевавшей золотую или серебряную медаль на Олимпиаде в одиночном разряде.
Напомним, в полуфинале Векич (13) со счётом 6:4, 6:0 обыграла 67-ю ракетку мира из Словакии Анну Шмидлову. За золото Олимпиады-2024 Векич сразится с седьмой ракеткой мира 21-летней китаянкой Чжэн Циньвэнь (6). В матче же за бронзу Шмидлова встретится с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют пять комплектов медалей: в женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте) разрядах.
Что едят теннисисты на Олимпиаде:
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