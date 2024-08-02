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Донна Векич установила национальное достижение на Олимпийских играх

Донна Векич установила национальное достижение на Олимпийских играх
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21-я ракетка мира 28-летняя хорватская теннисистка Донна Векич установила национальное достижение на Олимпийских играх, выйдя в финал одиночного теннисного турнира. Об этом сообщает OptaAce в социальной сети X (ранее Twitter).

Олимпиада (ж). 1/2 финала
01 августа 2024, четверг. 22:45 МСК
Анна Шмидлова
67
Словакия
Анна Шмидлова
А. Шмидлова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0
6 		6
         
Донна Векич
21
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич

По информации источника, Векич станет первой хорватской теннисисткой в истории, завоевавшей золотую или серебряную медаль на Олимпиаде в одиночном разряде.

Напомним, в полуфинале Векич (13) со счётом 6:4, 6:0 обыграла 67-ю ракетку мира из Словакии Анну Шмидлову. За золото Олимпиады-2024 Векич сразится с седьмой ракеткой мира 21-летней китаянкой Чжэн Циньвэнь (6). В матче же за бронзу Шмидлова встретится с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют пять комплектов медалей: в женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте) разрядах.

Олимпиада-2024, теннис (ж, одиночный разряд). Календарь турнира
Олимпиада-2024, теннис (ж, одиночный разряд). Сетка турнира
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