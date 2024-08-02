Новак Джокович стал самым возрастным полуфиналистом в одиночном теннисе в истории Олимпиад

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал самым возрастным теннисистом в истории, достигшим полуфинала Олимпиады в одиночном разряде. Напомним, Джокович пробился в полуфинальный раунд Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция), обыграв в четвертьфинальном поединке со счётом 6:3, 7:6 (7:3) двукратного финалиста турниров «Большого шлема» 11-ю ракетку мира грека Стефаноса Циципаса (8).
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На данный момент Джоковичу 37 лет и 73 дня.
За выход в финал олимпийских соревнований Джокович сразится с 16-й ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти (11).
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
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