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Новак Джокович стал самым возрастным полуфиналистом в одиночном теннисе в истории Олимпиад

Новак Джокович стал самым возрастным полуфиналистом в одиночном теннисе в истории Олимпиад
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал самым возрастным теннисистом в истории, достигшим полуфинала Олимпиады в одиночном разряде. Напомним, Джокович пробился в полуфинальный раунд Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция), обыграв в четвертьфинальном поединке со счётом 6:3, 7:6 (7:3) двукратного финалиста турниров «Большого шлема» 11-ю ракетку мира грека Стефаноса Циципаса (8).

Олимпиада (м). 1/4 финала
01 августа 2024, четверг. 20:10 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

На данный момент Джоковичу 37 лет и 73 дня.

За выход в финал олимпийских соревнований Джокович сразится с 16-й ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти (11).

Олимпиада-2024, теннис (м, одиночный разряд). Сетка турнира
Олимпиада-2024, теннис (м, одиночный разряд). Календарь турнира

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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