Бразилия — Египет, волейбол, мужчины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть

2 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится мужской волейбольный турнир. В рамках группового этапа пройдут матчи 3-го тура соревнований в двух группах из трёх.

В группе B состоится игра между национальными командами Египта и Бразилии, её начало запланировано на 14:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Соперниками сборных Египта и Бразилии по группе B являются также национальные команды Италии и Польши. Итальянцы набрали шесть очков в двух матчах и обеспечили себе выход в плей-офф, поляки с пятью очками в двух матчах занимают второе место, бразильцы находятся на третьей строчке с одним очком после двух встреч, египтяне с двумя поражениями замыкают турнирную таблицу квартета.

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучших сборных из трёх занявших в своих группах третьи места.

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