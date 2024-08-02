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Бразилия — Египет, волейбол, мужчины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть

Бразилия — Египет, волейбол, мужчины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть
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2 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится мужской волейбольный турнир. В рамках группового этапа пройдут матчи 3-го тура соревнований в двух группах из трёх.

В группе B состоится игра между национальными командами Египта и Бразилии, её начало запланировано на 14:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (м) . Группа B. 3-й тур
02 августа 2024, пятница. 14:00 МСК
Бразилия
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Соперниками сборных Египта и Бразилии по группе B являются также национальные команды Италии и Польши. Итальянцы набрали шесть очков в двух матчах и обеспечили себе выход в плей-офф, поляки с пятью очками в двух матчах занимают второе место, бразильцы находятся на третьей строчке с одним очком после двух встреч, египтяне с двумя поражениями замыкают турнирную таблицу квартета.

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучших сборных из трёх занявших в своих группах третьи места.

Волейбол (м), Олимпиада-2024, календарь
Волейбол (м), Олимпиада-2024, турнирная таблица
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