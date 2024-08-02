Губерниев раскритиковал людей, болеющих против российских спортсменов на Олимпиаде

Известный российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что в стране не поддерживают российских спортсменов, выступающих на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) под нейтральным флагом.

«Я вот не понимаю!!! Как можно болеть против наших спортсменов на Олимпиаде??? До чего мы дожили??? Но таких абсолютное меньшинство, ибо умная спортивная Россия всегда поддержит соотечественников!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

Допуск от Международного олимпийского комитета (МОК) получили больше российских спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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