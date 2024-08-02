Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 2 августа 9.30, таблица

В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры — 2024.

По итогам семи соревновательных дней лидером в медальном зачёте Игр стал Китай, который завоевал 11 золотых, семь серебряных и шесть бронзовых наград. На втором месте находятся США, на счету которых девять золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Замыкает тройку лучших в медальном зачёте Франция, в активе которой восемь золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых медалей. Олимпийские атлеты из России к этому моменту медальными достижениями не отметились.

В восьмой соревновательный день 2 августа будет разыграно по три комплекта наград в плавании и по четыре в академической гребле, по два — в бадминтоне, велоспорте, дзюдо, парусном спорте и прыжках на батуте. По одному комплекту медалей 2 августа олимпийцы разыграют в конном спорте, лёгкой атлетике, прыжках в воду, стрельбе, стрельбе из лука, теннисе и фехтовании.