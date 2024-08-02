Олимпийская чемпионка высмеяла качество воды в реке Сене одной фотографией

Олимпийская чемпионка 2016 года в Рио-де-Жанейро по плаванию в открытой воде Шарон ван Раувендал пошутила о качестве воды в реке Сене на Играх – 2024 в Париже.

Нидерландская спортсменка опубликовала пост с фотографией в своих соцсетях, где изображён Голлум из фильма «Властелин колец» по пояс стоящий в воде.

«9 дней до того, как мы выйдём из воды в таком виде», — написала ван Раувендал в соцсетях.

Ранее триатлонисты отравились водой в Сене во время олимпийского заплыва. Канадского спортсмена стошнило прямо на финише в прямом эфире трансляции. А экс-россиянка Екатерина Шабалина, которая выступает на играх за сборную Казахстана, даже не смогла финишировать — у неё началась рвота после заплыва на первом круге велосипедного заезда.

8 августа в Сене планируются женские старты по плаванию на открытой воде.