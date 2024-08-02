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«Мир сошёл с ума». Экс-игрок «Манчестер Сити» — о скандале в боксе на ОИ в Париже

«Мир сошёл с ума». Экс-игрок «Манчестер Сити» — о скандале в боксе на ОИ в Париже
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Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Джои Бартон высказался о скандальном участии спортсменок с повышенным тестостероном в женском боксе на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Я искренне не могу поверить в то, что Woke-женщины (Woke – политический термин, обозначающий повышенное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости – прим «Чемпионата») допускают такое. Разве Олимпийские игры не призваны олицетворять справедливость в спорте. Как может мужик, боксирующий в женских соревнованиях, соответствовать этому? Мир сошёл с ума», — написал Бартон в своих соцсетях.

Один из спортсменов с повышенным тестостероном одержал победу на олимпийском боксёрском турнире. Алжирец Иман Халиф победил в первом бою соперницу из Италии Анджелу Карини. Боксёр сломал итальянке нос через 46 секунд после начала поединка.

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