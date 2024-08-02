«У вас будут проблемы». Олимпийская чемпионка Диверс — о Ша'Карри Ричардсон на ОИ-2024

Трехкратная олимпийская чемпионка Гейл Диверс возлагает большие надежды на американскую легкоатлетку Ша'Карри Ричардсон на дистанции 100 метров среди женщин на Олимпиаде в Париже.

«Пришло время. Я ждала, когда эта медаль вернется в Соединенные Штаты. Если у неё будет отличный старт, то, ребята, у вас будут проблемы. Если не будет отличного старта, то, ребята, у вас будут проблемы. Потому что то, чего она не делает, так это не паникует. Использует все эти 100 метров, чтобы добраться до тебя тем или иным способом», — приводит слова Деверс Reuters.

Деверс была последней американкой, претендовавшей на олимпийское золото в спринте, когда она завоевала свой второй подряд титул в 1996 году. Ее соотечественница Мэрион Джонс победила в 2000 году, но была лишена медали из-за допинга.