Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

«У вас будут проблемы». Олимпийская чемпионка Диверс — о Ша'Карри Ричардсон на ОИ-2024

«У вас будут проблемы». Олимпийская чемпионка Диверс — о Ша'Карри Ричардсон на ОИ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Трехкратная олимпийская чемпионка Гейл Диверс возлагает большие надежды на американскую легкоатлетку Ша'Карри Ричардсон на дистанции 100 метров среди женщин на Олимпиаде в Париже.

«Пришло время. Я ждала, когда эта медаль вернется в Соединенные Штаты. Если у неё будет отличный старт, то, ребята, у вас будут проблемы. Если не будет отличного старта, то, ребята, у вас будут проблемы. Потому что то, чего она не делает, так это не паникует. Использует все эти 100 метров, чтобы добраться до тебя тем или иным способом», — приводит слова Деверс Reuters.

Деверс была последней американкой, претендовавшей на олимпийское золото в спринте, когда она завоевала свой второй подряд титул в 1996 году. Ее соотечественница Мэрион Джонс победила в 2000 году, но была лишена медали из-за допинга.

Материалы по теме
«Мир сошёл с ума». Экс-игрок «Манчестер Сити» — о скандале в боксе на ОИ в Париже
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android