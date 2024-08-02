Олимпиада-2024, прыжки на батуте: текстовая онлайн-трансляция квалификационного этапа

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Сегодня, 2 августа, в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже состоятся соревнования по прыжкам на батуте, в которых примет участие российская спортсменка Анжела Бладцева. Она выступает на Олимпиаде в нейтральном статусе.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификационных соревнований в прыжках на батуте среди женщин. Начало — в 13:00 мск.

Ранее 19-летняя Анжела Бладцева рассказала, что спокойно отреагировала на решение МОК допустить российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. На соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.