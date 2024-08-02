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Академическая гребля, Олимпиада-2024: расписание соревнований 2 августа

Академическая гребля, Олимпиада-2024: расписание соревнований 2 августа
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В пятницу, 2 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по академической гребле.

Олимпиада-2024. Академическая гребля. 2 августа (время московское)

  • 10:30 — Мужчины. Одиночка. Финал F
  • 10:42 — Женщины. Одиночка. Финал F
  • 10:54 — Мужчины. Одиночка Финал Е
  • 11:06 — Женщины. Одиночка. Финал Е
  • 11:18 — Мужчины. Одиночка. Финал D
  • 11:30 — Женщины. Одиночка. Финал D
  • 11:42 — Мужчины. Двойка. Фина В
  • 11:54 — Женщины. Двойка. Финал В
  • 12:06 — Мужчины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал В
  • 12:18 — Женщины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал В
  • 12:30 — Мужчины. Двойка. Финал А
  • 12:42 — Женщины. Двойка. Финал А
  • 13:02 — Мужчины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал А
  • 13:22 — Женщины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал А

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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