Академическая гребля, Олимпиада-2024: расписание соревнований 2 августа
В пятницу, 2 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по академической гребле.
Олимпиада-2024. Академическая гребля. 2 августа (время московское)
- 10:30 — Мужчины. Одиночка. Финал F
- 10:42 — Женщины. Одиночка. Финал F
- 10:54 — Мужчины. Одиночка Финал Е
- 11:06 — Женщины. Одиночка. Финал Е
- 11:18 — Мужчины. Одиночка. Финал D
- 11:30 — Женщины. Одиночка. Финал D
- 11:42 — Мужчины. Двойка. Фина В
- 11:54 — Женщины. Двойка. Финал В
- 12:06 — Мужчины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал В
- 12:18 — Женщины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал В
- 12:30 — Мужчины. Двойка. Финал А
- 12:42 — Женщины. Двойка. Финал А
- 13:02 — Мужчины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал А
- 13:22 — Женщины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал А
Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
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