Академическая гребля, Олимпиада-2024: расписание соревнований 2 августа

В пятницу, 2 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по академической гребле.

Олимпиада-2024. Академическая гребля. 2 августа (время московское)

10:30 — Мужчины. Одиночка. Финал F

10:42 — Женщины. Одиночка. Финал F

10:54 — Мужчины. Одиночка Финал Е

11:06 — Женщины. Одиночка. Финал Е

11:18 — Мужчины. Одиночка. Финал D

11:30 — Женщины. Одиночка. Финал D

11:42 — Мужчины. Двойка. Фина В

11:54 — Женщины. Двойка. Финал В

12:06 — Мужчины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал В

12:18 — Женщины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал В

12:30 — Мужчины. Двойка. Финал А

12:42 — Женщины. Двойка. Финал А

13:02 — Мужчины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал А

13:22 — Женщины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал А

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.