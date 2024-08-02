Фехтование, Олимпиада-2024: расписание соревнований 2 августа

В пятницу, 2 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже в Большом дворце пройдёт очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по фехтованию среди мужчин.

Олимпиада-2024. Фехтование, мужчины. 2 августа (время московское)

14:30 — Командная шпага. 1/4 финала

16:00 — Командная шпага. За 5-8-е места

16:50 — Командная шпага. 1/2 финала

17:40 — Командная шпага. За 5-6-е места

17:40 — Командная шпага. За 7-8-е места

20:30 — Командная шпага. За третье место

21:30 — Командная шпага. Финал

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.