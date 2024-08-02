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Фехтование, Олимпиада-2024: расписание соревнований 2 августа

Фехтование, Олимпиада-2024: расписание соревнований 2 августа
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В пятницу, 2 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже в Большом дворце пройдёт очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по фехтованию среди мужчин.

Олимпиада-2024. Фехтование, мужчины. 2 августа (время московское)

  • 14:30 — Командная шпага. 1/4 финала
  • 16:00 — Командная шпага. За 5-8-е места
  • 16:50 — Командная шпага. 1/2 финала
  • 17:40 — Командная шпага. За 5-6-е места
  • 17:40 — Командная шпага. За 7-8-е места
  • 20:30 — Командная шпага. За третье место
  • 21:30 — Командная шпага. Финал

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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