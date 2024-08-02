Гандбол, мужчины, Олимпиада-2024: расписание матчей 2 августа

Сегодня, 2 августа, в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже пройдут матчи 4-го тура мужского гандбольного турнира.

Олимпиада-2024. Гандбол, мужчины. Расписание матчей 2 августа (время — московское).

Группа А:

10:00. Венгрия — Дания.

12:00. Аргентина — Франция.

22:00. Норвегия — Египет.

Группа В:

15:00. Хорватия — Швеция.

17:00. Германия — Испания.

20:00. Япония — Словения.

В мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.