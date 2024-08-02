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Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024: расписание соревнований 2 августа

Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024: расписание соревнований 2 августа
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В пятницу, 2 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по лёгкой атлетике.

Олимпиада-2024. Лёгкая атлетика. 2 августа (время московское)

  • 11:05 — Десятиборье. 100 м
  • 11:10 — Мужчины. Метание молота. Квалификация
  • 11:15 — Женщины. Прыжки в высоту. Квалификация
  • 11:35 — Женщины. 100 м. Предварительный раунд
  • 11:55 — Десятиборье. Прыжки в длину
  • 12:05 — Мужчины. 1500 м. 1/4 финала
  • 12:50 — Женщины. 100 м. 1/4 финала
  • 13:15 — Десятиборье. Толкание ядра
  • 19:00 — Десятиборье. Прыжки в высоту
  • 19:10 — Женщины. 5000 м. 1/2 финала
  • 19:15 — Женщины. Тройной прыжок. Квалификация
  • 19:55 — Женщины. Метание диска. Квалификация
  • 20:10 — Микст. Эстафета 4х400 м. 1/2 финала
  • 20:45 — Женщины. 800 м. 1/4 финала
  • 21:10 — Мужчины. Толкание ядра. Квалификация
  • 21:50 — Десятиборье. 400 м
  • 22:20 — Мужчины. 10000 м. Финал

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.

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