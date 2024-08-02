Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024: расписание соревнований 2 августа
В пятницу, 2 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по лёгкой атлетике.
Олимпиада-2024. Лёгкая атлетика. 2 августа (время московское)
- 11:05 — Десятиборье. 100 м
- 11:10 — Мужчины. Метание молота. Квалификация
- 11:15 — Женщины. Прыжки в высоту. Квалификация
- 11:35 — Женщины. 100 м. Предварительный раунд
- 11:55 — Десятиборье. Прыжки в длину
- 12:05 — Мужчины. 1500 м. 1/4 финала
- 12:50 — Женщины. 100 м. 1/4 финала
- 13:15 — Десятиборье. Толкание ядра
- 19:00 — Десятиборье. Прыжки в высоту
- 19:10 — Женщины. 5000 м. 1/2 финала
- 19:15 — Женщины. Тройной прыжок. Квалификация
- 19:55 — Женщины. Метание диска. Квалификация
- 20:10 — Микст. Эстафета 4х400 м. 1/2 финала
- 20:45 — Женщины. 800 м. 1/4 финала
- 21:10 — Мужчины. Толкание ядра. Квалификация
- 21:50 — Десятиборье. 400 м
- 22:20 — Мужчины. 10000 м. Финал
Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.
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