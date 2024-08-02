Водное поло, женщины. Олимпиада-2024: расписание соревнований 2 августа

В пятницу, 2 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по водному поло среди женщин.

Олимпиада-2024. Водное поло, женщины. 2 августа (время московское)

15:00 — Группа А. 4-й тур. Австралия — Канада

16:35 — Группа В. 4-й тур. Греция — Италия

19:30 — Группа В. 4-й тур. США — Франция

21:05 — Группа А. 4-й тур. Китай — Венгрия

В субботу, 3 августа, пройдёт 4-й тур турнира по водному поло среди мужчин. Олимпийские игры 2024 года в Париже продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.