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Дзюдо, Олимпиада-2024: расписание соревнований 2 августа

Дзюдо, Олимпиада-2024: расписание соревнований 2 августа
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Сегодня, 2 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт очередной соревновательный день. В олимпийском турнире по дзюдо будет разыграно два комплекта наград.

Олимпиада-2024. Расписание соревнований по дзюдо, 2 августа (время — московское).

11:00 — Женщины. Свыше 78 кг. 1/32 финала
11:00 — Мужчины. Свыше 100 кг. 1/32 финала
11:28 — Женщины. Свыше 78 кг. 1/16 финала
11:28 — Мужчины. Свыше 100 кг. 1/16 финала
13:20 — Женщины. Свыше 78 кг. 1/8 финала
13:20 — Мужчины. Свыше 100 кг. 1/8 финала 14:16 — Женщины. Свыше 78 кг. 1/4 финала 14:16 — Мужчины. Свыше 100 кг. 1/4 финала
17:00 — Женщины. Свыше 78 кг. Утешительный раунд
17:17 — Женщины. Свыше 78 кг. 1/2 финала
17:34 — Мужчины. Свыше 100 кг. Утешительный раунд
17:51 — Мужчины. Свыше 100 кг. 1/2 финала
18:18 — Женщины. Свыше 78 кг. За третье место
18:38 — Женщины. Свыше 78 кг. Финал.
18:49 — Мужчины. Свыше 100 кг. За третье место
19:09 — Мужчины. Свыше 100 кг. Финал.

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