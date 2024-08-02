Плавание, Олимпиада-2024: расписание заплывов на 2 августа

Сегодня, 2 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже проходит очередной соревновательный день. В соревнованиях по плаванию будет разыграно три комплекта наград.
Олимпиада-2024. Расписание соревнований по плаванию, 2 августа (время — московское).
Утренняя сессия:
12:00. Мужчины. 100 м баттерфляй, квалификация;
12:00. Женщины. 200 м комплекс, квалификация;
12:00. Женщины. 800 м вольный стиль, квалификация;
12:00. Микст. Комбинированная эстафета 4х100 м, квалификация.
Вечерняя сессия:
21:30. Мужчины, 50 м вольный стиль. Финал;
21:39. Женщины, 200 м на спине. Финал;
21:49. Мужчины, 200 м комплекс. Финал;
22:09. Мужчины, 100 м баттерфляй. Полуфиналы;
22:34. Женщины 200 м комплекс. Полуфиналы.
Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.