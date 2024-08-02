«Очередная порция соли на рану». Ласицкене — о просмотре лёгкой атлетики на ОИ-2024

Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала, почему не может смотреть лёгкую атлетику на Олимпийских играх 2024 в Париже.

«Лёгкую атлетику я точно не смогу смотреть, это слишком больно для меня. Эта мысль о том, что мы могли и должны были быть там — это очередная порция соли на рану. Уже столько слез было, столько непонимания… Но сейчас это уже случилось, это произошло. И возвращаться в то состояние я не хочу. Есть сегодняшний день, есть тренировки и турниры в России. И я должна находить мотивацию, желание выполнять работу здесь и сейчас, — приводит слова Ласицкене «Матч ТВ».

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.